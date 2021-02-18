Платники Луганщини отримали у Центрах обслуговування понад 4 тисячі адміністративних послуг

19 февраля 2021, 10:36

Органами ДПС Луганської області у січні 2021 року платникам надано 4 тис. 232 адміністративні послуги, з них в електронній формі - 528.

Найбільш затребуваними в області залишаються такі послуги, як видача громадянам карток платників податків з присвоєнням реєстраційного номера платника (видано 1904 картки), отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму виплачених доходів та утриманих податків (видано 576 довідок), надання витягу з реєстру платників єдиного податку (надано 311 витягів), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (зареєстровано 346 книг), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку (зареєстровано 39 книг), реєстрація платників єдиного податку (зареєстровано 239 платників), видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби (видано 143 довідки).

Найчастіше платники податків користувалися електронною формою при отриманні послуг з реєстрації РРО (18,8 відс.), видачі довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (69,9 відс.), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (67,6 відс.).

У відомстві нагадали, що адміністративні та інші послуги надаються відповідно до вимог інформаційних карток та нормативних документів, якими керуються фахівці ДПС. З інформаційними картками надання адміністративних послуг та зразками заяв кожен платник податків має можливість ознайомитися на стендах у приміщеннях кожного Центру обслуговування платників та на субсайті Головного управління ДПС у Луганській області вебпорталу ДПС в розділі «Діяльність/Адміністративні послуги».

Водночас сучасний рівень інформаційних технологій дозволяє чимало питань в органах ДПС вирішити дистанційно. Зокрема, процес подання звітності суттєво полегшує електронне звітування, а у віддаленому спілкуванні з органами ДПС допоможе використання персонального робочого місця в Електронному кабінеті платника.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Також спілкуватися з податковою службою дистанційно можна за допомогою сервісу «InfoTAX».