В Луганской области сотрудник ГСЧС убил прохожего

23 февраля 2021, 14:01

На Луганщине сообщено о подозрении в умышленном убийстве сотруднику ГСЧС, который в нетрезвом состоянии убил случайного прохожего. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, вечером 10 октября 2020 года работник ГСЧС, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на двух случайных прохожих, которые проходили по тротуару возле пожарно-спасательной части.

Подозреваемый выразил возмущение по поводу разговора двух мужчин и начал бить их кулаками по голове, от чего они упали на асфальтобетонное покрытие. Одному из пострадавших нападающий продолжил наносить многочисленные удары кулаками и ногами в различные части тела, а в дальнейшем совершил два прыжка обеими ногами на голову. От полученных тяжких телесных повреждений в жизненно важные органы мужчина скончался на месте.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, указанному лицу грозит до 15 лет лишения свободы.