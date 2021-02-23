Бізнес Луганщини сплатив 4 млн грн екологічного податку

За січень 2021 року платники податків Луганської області перерахували до зведеного бюджету 4 млн грн екологічного податку. До спеціального фонду місцевих бюджетів було зараховано 1 млн грн, до державного бюджету - 3 млн гривень.
У відомстві зазначили, що за січень 2021 року на обліку в територіальних органах податкової служби регіону перебуває понад 1,4 тисячі юридичних та фізичних осіб платників екологічного податку. Вони здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними або пересувними джерелами забруднення, скидають забруднюючі речовини безпосередньо у водні об’єкти, розміщують відходи тощо.
Додамо, екологічний податок є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист оточуючого середовища, мінімізацію негативного впливу на нього господарської діяльності та раціональне використання природних ресурсів.
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