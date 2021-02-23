Зеленский: Программа «Большая реставрация» рассчитана на несколько лет, предполагается ее финансирование по системе государственно-частного партнерства

23 февраля 2021, 16:04

Программа «Большая реставрация» по восстановлению известных исторических памятников и объектов культурного наследия рассчитана на несколько лет и будет предусматривать различные системы финансирования, в частности государственно-частное партнерство. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время интервью украинским телеканалам в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура».

На вопрос журналиста, возможен ли вариант концессии для реализации программы «Большая реставрация» по примеру европейских стран, Глава государства отметил, что рассматривается несколько форматов финансирования.

«Нужно двигаться многими путями: концессия, государственно-частное партнерство, отдавать частному сектору, и государство должно отдельно инвестировать. Потому что реставрация по всему миру продолжается даже не десятилетиями, а столетиями. Это программа, которую мы сейчас начинаем в Украине и которая не будет останавливаться. У нас много исторических памятников – все это восстановить за три-пять-десять лет просто невозможно. За это время, я уверен, мы восстановим для туризма основные важные «магниты», все остальное – это большая работа, которую предстоит выполнить. Самое главное, что мы начали», – отметил Глава государства.

По его словам, на первом этапе финансирования предусмотрено 300 млн грн, которые необходимы для подготовки проектной документации.

«Мы прорабатываем, какие памятники истории и культуры можем рассматривать как концессионные проекты», – сказал Владимир Зеленский.