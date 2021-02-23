Глава государства: Благодаря программе «Большое строительство» удалось сохранить 190 тыс. рабочих мест

23 февраля 2021, 16:32

Реализация Национальной программы «Большое строительство» помогла сохранить в Украине около 190 тысяч рабочих мест во время ограничительных мер, связанных с противодействием пандемии COVID-19. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Инфраструктура».

Глава государства отметил, что программа «Большое строительство» касается не только возведения объектов инфраструктуры. Благодаря ей работой было обеспечено большое количество специалистов из смежных отраслей и профессий, в частности в период коронакризиса, когда даже в европейских странах сокращались рабочие места и росла безработица.

«Мы эти программы посчитали – если мы их полностью остановим, мы потеряем около 190 тысяч рабочих мест плюс к тому, что уже теряло общество», – рассказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что в рамках программы «Большое строительство» в регионах сооружают школы, стадионы, детские сады. По словам Владимира Зеленского, это большая программа, которую не следует ограничивать только строительством дорог.

Он также отметил, что значительная часть программы – это реконструкция или строительство с нуля новых приемных отделений в больницах, что помогало в борьбе с коронавирусом. Кроме того, в период наибольшей нехватки защитных средств для медиков и больниц команда «Большого строительства» помогала в обеспечении их потребностей.

Президент добавил, что на финансирование работ в рамках программы «Большое строительство» направлялись средства, полученные Украиной от российского «Газпрома» по результатам Стокгольмского арбитража.