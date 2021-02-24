Платники Луганщини перерахували до бюджетів усіх рівнів майже 274 млн гривень ПДФО

24 февраля 2021, 16:00

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня 2021 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 273,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО). Це на 43,8 млн грн або на 19,1 відс. більше ніж у січні 2020 року.

Податківці зазначили, що місцеві бюджети отримали 204,3 млн грн ПДФО, що перевищує показники січня 2020 року на 33,1 млн гривень.

До державного бюджету за січень поточного року мобілізовано 69,4 млн грн ПДФО. Цей показник збільшився на 10,7 млн грн у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

У відомстві акцентували увагу, що територіальні громади найбільшу частку податкових надходжень отримують за рахунок ПДФО. Ці кошти йдуть на розвиток власної соціально-економічної сфери.

Тому дуже важливо громадянам під час деклараційної кампанії, яка зараз триває, своєчасно та сумлінно задекларувати свої доходи, з яких не сплачено ПДФО при отриманні, і подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік. Це потрібно зробити до 1 травня 2021 року.

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