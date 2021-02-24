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Общественное мнение
Политика / Региональные
24 февраля 2021, 16:36

Украина предоставила автобусы для трансфера через КПВВ, но Россия не открыла пропуск

Украина предоставила так называемые автобусы-челноки для перевозки граждан через линию разграничения на контрольно-пропускных пунктах "Золотое" и "Счастье". Однако, Россия снова сорвала открытие КПВВ.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Как сообщается, начиная с 24 февраля, Украина предоставила автобусы для перевозки граждан, неделю ждали соответствующей реакции от российской стороны.

"Сегодня с 07:40 белый автобус ждет в "Счастье". Желтый - в "Золотом". Российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны", - говорится в сообщении.

Украинская делегация заявила, что представители российской делегации никак не могут различить разницу между делами и словами.

В заявлении говорится, что на словах россияне постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан, которых держат в заложниках на оккупированных территориях. Однако, когда доходит до дела, возможность гражданам выехать из временно оккупированных территорий и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты, блокируется с 10 ноября.

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