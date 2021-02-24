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Общественное мнение
Политика
24 февраля 2021, 17:00

Путин и Лукашенко договорились о координации усилий силовых ведомств

Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили координацию усилий силовых ведомств двух стран. Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

В ближайшее время состоятся их консультации по вопросу усилий силовых ведомств, сообщил Песков.

"Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко, она была конструктивной", - сказал он.

Издание пишет, что Лукашенко и Путин договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что "дорожные карты" сотрудничества России и Беларуси готовы к подписанию.

Отметим, 22 февраля 2021 года президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве.

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