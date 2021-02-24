24 февраля 2021, 17:00 Путин и Лукашенко договорились о координации усилий силовых ведомств Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили координацию усилий силовых ведомств двух стран. Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости". В ближайшее время состоятся их консультации по вопросу усилий силовых ведомств, сообщил Песков. "Путин позитивно оценивает итоги встречи с Лукашенко, она была конструктивной", - сказал он. Издание пишет, что Лукашенко и Путин договорились активизировать работу по линии Минобороны, Минэкономразвития и налоговых служб. Напомним, Александр Лукашенко заявил, что "дорожные карты" сотрудничества России и Беларуси готовы к подписанию. Отметим, 22 февраля 2021 года президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Москве. Твитнуть Загрузка... Загрузка...