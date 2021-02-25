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Общественное мнение
Спорт / Региональные
26 февраля 2021, 14:33

Спортсмен збірної Луганської області здобув золото та бронзу на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед спортсменів з вадами слуху

Спортсмен збірної області Луганського регіонального центру «Інваспорт», вихованець відділення з легкої атлетики ЛОДЮСШІ Олександр Дмитриєнко успішно виступив на чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні серед спортсменів з вадами слуху, який відбувся у Сумах 20-22 лютого.

Олександр здобув золоту нагороду на дистанції 200 метрів (час – 22.32) і бронзову нагороду на дистанції 60 метрів (час – 7.07).

Олександр Дмитриєнко учасник основного складу дефлімпійської збірної України та є кандидатом на участь у Дефлімпійських іграх, які має відбутися у травні 2022 року. Наставник спортсмена – заслужений тренер України Юрій Стусік.

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