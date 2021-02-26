В «Дии» можно стать в очередь на вакцинацию

01 марта 2021, 18:00

Начал работу сайт для записи украинцев на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

«С сегодняшнего дня украинцы смогут записаться на бесплатную вакцинацию против COVID-19 онлайн или по телефону горячей линии. База присланных заявок позволит четко организовать логистику и в максимально сжатые сроки обеспечить людей безопасными вакцинами», - заявил он.

Президент подчеркнул, что онлайн-платформа является частью цифровизации страны и должна стать столь же эффективным инструментом для организации вакцинации, как и для оказания помощи бизнесам во время локдауна.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что записаться на вакцинацию можно через приложение «Дия», портал «Дия», а также через контакт-центр Министерства здравоохранения.

«Это высококачественный онлайн-продукт, где каждый украинец может записаться в список ожидания. Когда, согласно дорожной карте по вакцинации, наступит соответствующий этап, гражданам, которые будут в электронной очереди, предложат записаться в пункт прививки, выбрав конкретную дату и время визита», - рассказал он. Глава государства требует четкого плана вакцинации и продолжение переговоров с производителями относительно ускорения поставок вакцин. Он также поднял вопрос о том, что праздники не должны повлиять на процесс прививки против COVID-19.

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что с помощью мобильных бригад до конца текущей недели можно увеличить количество прививок до 11300, а Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что в настоящее время уже вакцинировано 208 военнослужащих, 178 из них – военные медики.