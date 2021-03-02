В Швейцарии сообщили, что активы Януковича будут заморожены еще 3 года

02 марта 2021, 09:00

Активы бывшего президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему лиц останутся замороженными в Швейцарии еще максимум три года.

Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в сообщении посольства Швейцарии в Украине.

Посольство напомнило, что семь лет назад, Федеральный Совет Швейцарии принял решение о замораживании всех активов Виктора Януковича и его окружения в стране.

«Реализуя это мероприятие, правительство Швейцарии стремилось избежать риска присвоения украинских государственных средств» - пояснили в посольстве.

«С тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении. Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами», - говорится в сообщении.

В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 млн швейцарских франков (более $ 69 млн) сроком на 3 года. Затем срок действия этого решения не раз продлевали.