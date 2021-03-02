Специалисты Стилуса рассказали об идеальном планшете на время поездок: Samsung Galaxy Tab A 8.0

02 марта 2021, 07:50

Планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 идеален не только в дороге, но и в повседневной жизни. Гаджет привлекает многих своей доступной ценой и компактностью. Специалисты онлайн-магазина электроники Стилус рассказали, какими характеристиками и преимуществами обладает эта модель.

Внешний вид

Планшет Самсунг Таб А 8 относительно небольшого размера — с габаритами 210х124.4х8 мм гаджет помещается в руке, поэтому на нем удобно набирать текст сообщений или что-то искать в интернете. Весит гаджет всего 345 грамм.

Утонченный и элегантный корпус планшета сделан из металла. Благодаря матовому покрытию гаджет не скользит в руке. Вполне износостойкий для данного ценового сегмента.

Начинка

В гаджет встроено 2 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной. Если установить дополнительно micro-SD, то можно увеличить до 512 гигабайт. Процессор — Qualcomm Snapdragon 429.

Galaxy Tab A 8.0 поддерживает VoLTE, а значит, есть возможность звонить как по обычному смартфону или через специальные приложения, например, Skype.

Впечатляет и мощность стереосистемы. Динамики выдают чистый, громкий звук, который может доходить до 90 децибел.

Даже при значительной нагрузке корпус практически не нагревается. При этом расход энергии остается невысоким при любом сценарии использования.

Гаджет показывает и высокий показатель автономной работы — заряда хватило на 14 часов обычного интернет-серфинга и 15 часов просмотра офлайн-видео. При высокой нагрузке планшет может проработать до 6 часов. Многие конкуренты отстают по этому показателю.

Специальные функции для родителей

Одно из предустановленных приложений на гаджете — Kids Home — позволяет родителям контролировать время пребывания ребенка за планшетом.

Также планшет поддерживает систему SBAS, что позволяет определять местонахождение гаджета. Поэтому, отправляя ребенка в поездку или школу, родители могут следить за его передвижением.

Итог

Подытожив, можно выделить несколько явных преимуществ данной модели:

максимальное время автономной работы, которое оставило далеко позади аналогичные модели;

прочный корпус;

функция родительского контроля;

элегантный дизайн;

хорошая стереосистема;

доступная стоимость.

Samsung Galaxy Tab A 8.0 — оптимальный компаньон во время поездки или отдыха дома. Прочный корпус и стандартный набор возможностей подойдет как для взрослого, так и для ребенка.