Более 168 миллионов детей в мире почти год не ходили в школу из-за COVID-19

04 марта 2021, 14:37

Из-за карантинных ограничений более 168 миллионов детей в мире почти весь год не ходили в школы. Еще около 214 миллионов детей (каждый седьмой ребенок) пропустили более три четверти времени очного обучения.

Такие данные опубликовали на сайте ЮНИСЕФ.

Так, в 14 странах мира школы в основном оставались закрытыми в период с марта 2020 по февраль 2021. Две трети этих стран расположены в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна. Там количество школьников, которые пострадали из-за прерванного обучения, достигло почти 98 миллионов. Из этих 14 стран дольше всего школы оставались закрытыми в Панаме, а также Сальвадоре, Бангладеше и Боливии.

"С каждым днем дети, которые не имеют доступа к очному обучению в школе, отстают все больше и больше. Мы не можем позволить себе ни еще одного года ограничений, ни полного отсутствия очного обучения для этих учащихся. Необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить работу школ или предоставить этому вопросу особое значение в планах по возобновлению учебного процесса", - заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.