На участие в ВНО-2021 зарегистрировались более 300 тысяч человек

10 марта 2021, 12:00

В Украине завершился основной период регистрации для участия во внешнем независимом оценивании. По состоянию на 5 марта, было зарегистрировано 318 946 человек, передает Правительственный портал.

Среди самых популярных предметов ВНО, на которые зарегистрировались свыше 100 тысяч учащихся: украинский язык и литература – 208 044 человека (в том числе 103 931 человек зарегистрировались для участия в тестировании по украинскому языку); математика, история Украины, география, английский язык, биология.

Как отмечается, сейчас региональные центры оценивания качества образования продолжают обрабатывать регистрационные документы, полученные после 5 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Дату подачи определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте. Документы, присланные после 5 марта, обрабатывать не будут.

Подтверждением факта регистрации для участия в ВНО является сертификат, который зарегистрированное лицо получает в индивидуальном конверте вместе с регистрационным сообщением. Если сертификат не пришел, следует проверить состояние обработки регистрационных документов с помощью сервиса.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня по следующему графику:

21 мая – химия;

24 мая – испанский, немецкий, французский языки;

25 мая – английский язык;

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня – история Украины;

7 июня – физика;

10 июня – биология;

15 июня – география.

Результаты ВНО будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

Дополнительная регистрация отдельных категорий лиц, в том числе жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий, будет проводиться с 6 до 18 мая включительно. Дополнительная сессия ВНО состоится с 29 июня по 16 июля