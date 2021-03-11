Вместо областей: Украину хотят разделить на 10 функциональных зон

11 марта 2021, 15:33

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал о новом разделении территории Украины на функциональные зоны, которое позволит эффективно сосредоточить ресурсы, направленные на развитие регионов.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Разделение территорий на 10 функциональных типов дает экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы.

Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.

В интервью онлайн изданию «Левый Берег» министр отметил, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше – а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и села, требующие совершенно разного подхода к стратегии развития.

Чернышев объяснил, как были определены эти типы. «Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти – горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы. Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные - в первом случае - в неблагоприятных условиях, во втором – наоборот. Также монофункциональные города, является шахтерские регионы, которые требуют совершенно другой логики», - сказал министр Чернышев.

Определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

Горные территории Украинских Карпат

Макрорегион «Азов-Черное море»

приграничные регионы

Пограничные территории в неблагоприятных условиях

Временно оккупированные территориями Украины

Природоохранные территории (Изумрудная сеть)

Городские агломерации

Центры экономического развития

Монофункциональные старопромышленные города

Сельские территории в неблагоприятных условиях

Проекты по функциональным территориям уже разрабатываются.