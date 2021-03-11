«Новая почта» повышает тарифы на доставку и упаковку

11 марта 2021, 11:00

С 20 марта начинают действовать обновленные тарифы «Новой почты» на услуги доставки и упаковки отправлений, сообщила пресс-служба компании.

«Понимая всю сложность экономической ситуации, связанной с пандемией и карантинными ограничениями, Новая почта длительное время сознательно не повышала тарифы. Мы работали на пределе возможностей и помогали стране бороться с ковидом, покупая медицинское оборудование и средства защиты для больниц. Но мы вынуждены сделать незначительное повышение тарифов в связи с ростом цен на топливо, коммунальные услуги, инфляцией и тому подобное», - заявили в компании.

Вводятся следующие обновления:

• отменяется дополнительная плата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам упаковки Новой почты. Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное - чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу;

• тариф на базовые услуги доставки повышается на 5 грн;

• тариф на упаковку повышается на 1-6 грн.