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Общественное мнение
Экономика
15 марта 2021, 13:46

«Буковель» закрывают до конца марта

Туристический комплекс "Буковель" будет закрыт в течение двух недель - с 13 по 27 марта 2021 года. Соответствующее решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщатся пресс-служба "Буковеля".

Как отметили в пресс-службе, в этот период будет ограничен въезд гражданам в с. Поляница (в том числе в туристический комплекс «Буковель») с развлекательной, спортивной и другой целью отдыха.

«Требования и решения региональной комиссии фактически лишают ТК «Буковель» объективной возможности для продолжения функционирования и предоставления туристических услуг. Со своей стороны администрация ТК «Буковель» обещает приложить все усилия для обеспечения наших гостей возможностями для получения приобретенных в этот период услуг после 27.03.2021», - сообщили в пресс-службе

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