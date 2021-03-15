Платники Луганщини перерахували до бюджету майже 590 млн грн ЄСВ

15 марта 2021, 16:42

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні – лютому 2021 року підприємства та підприємці Луганщини сплатили до бюджету 586,3 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ). Це на 84 млн грн або на 16,7 відс. більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

Серед основних джерел надходжень єдиного соціального внеску – нарахування і сплата ЄСВ роботодавцями із заробітних плат найманих працівників, від виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, а також від самозайнятих осіб та членів фермерських господарств.

Нагадаємо, ЄСВ автоматично розподіляється Державною казначейською службою України за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до визначених пропорцій та перераховується за призначенням – на рахунки, відкриті в держказначействі на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування і пенсійного страхування.

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