15 марта 2021, 10:35

По данным Министерства здравоохранения, в очередь на вакцинацию в Украине записались почти 250 тысяч человек. Это предварительная запись, которая не означает, что вакцинировать будут именно в таком порядке.

Об этом говорится в сообщении Минздрава в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 13 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 556 украинцев. Также сообщается, что на сегодня вакцинация проводится 90 мобильными бригадами по иммунизации.

Напомним, ранее сообщалось, что суточная динамика вакцинации в Украине упала более чем в два раза. В частности, вчера вакцинировали только 3 600 украинцев по сравнению с более 9 000 днем ранее.