На заводе Tesla случилась вспышка COVID-19

15 марта 2021, 11:00

На заводе Tesla в Калифорнии случилась вспышка коронавируса. Предприятие открыли в разгар пандемии.

Об этом сообщает The Washington Post.

На заводе работает около 10 тысяч человек. Заразились около 450 человек. Отмечается, что о вспышке на заводе было известно и ранее, однако точное число заболевших не раскрывалось.

Данные о зараженных получил PlainSite.

В конце марта 2020 года из-за быстрого распространения коронавируса в США главный исполнительный директор американского производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск объявил о приостановке работы завода компании в городе Фримонт, штат Калифорния.