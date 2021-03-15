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Общественное мнение
Криминал
15 марта 2021, 12:40

СБУ завела дело против «Донецкоблгаза»

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения должностными лицами ПАО «Донецкоблгаз» диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что владельцами ПАО «Донецкоблгаз» являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, которые подконтрольны гражданину Украины, который в настоящее время находится на территории Российской Федерации.

При этом данное акционерное общество относится к объектам, которые имеют важное народнохозяйственное и оборонное значение.

В настоящее время проводятся следственные (розыскные) действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления и привлечение их к ответственности.

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