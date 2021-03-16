У Зеленского рассказали, как будет работать центр противодействия дезинформации

16 марта 2021, 13:40

Центр противодействия дезинформации, о запуске которого ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, объединит специалистов из разных ведомств и частных компаний. Они будут проверять информацию из публичного пространства.

Как рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, центр должен начать свою работу в этом месяце. Президент рассчитывает, что центр будет работать на международном уровне, отметила Мендель в эфире телеканала «Дом».

Также, по ее словам, Зеленский предложил ввести уроки медиаграмотности в школах и «обучать старшее поколение правилам отсеивания правдивой информации от ложной».