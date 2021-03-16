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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
16 марта 2021, 13:40

У Зеленского рассказали, как будет работать центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации, о запуске которого ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, объединит специалистов из разных ведомств и частных компаний. Они будут проверять информацию из публичного пространства.

Как рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, центр должен начать свою работу в этом месяце. Президент рассчитывает, что центр будет работать на международном уровне, отметила Мендель в эфире телеканала «Дом».

Также, по ее словам, Зеленский предложил ввести уроки медиаграмотности в школах и «обучать старшее поколение правилам отсеивания правдивой информации от ложной».

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