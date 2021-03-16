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Общественное мнение
Общество
16 марта 2021, 11:02

Всемирный конгресс украинцев исключил латвийскую организацию за антиукраинскую позицию

Совет директоров Всемирного конгресса украинцев (СКУ) исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии (ОУТЛ), поскольку «его деятельность демонстрирует антиукраинскую позицию», пишет Радио Свобода.

«На основе собранной в открытых источниках информации было установлено, что члены и руководители ОУТЛ явно демонстрируют антиукраинскую позицию. Это включает пропаганду различной антиукраинской информации в социальных сетях; участие в акциях организаций, которые руководствуются идеологией «русского мира»; распространение дезинформации о войне на Востоке Украины и клеветы на власть Украины, которая якобы является «фашистской хунтой», убивающей детей; высказывания, дискредитирующие Революцию достоинства; продвижение идеи о создании новороссийской республики; идеализацию террористов и военных преступников на Донбассе, в частности Александра Захарченко; сотрудничество с российскими пропагандистскими СМИ; поддержку пророссийских радикальных групп в Латвии, подрывающих ее суверенитет; пропаганда в Латвии запрещенной советской символики и истории; участие проводников и представителей ОУТЛ в мероприятиях Посольства Российской Федерации в Латвии; проведение культурных мероприятий в учреждениях РФ и приглашение на них дипломатических представителей государства-агрессора», - указано в заявлении ВКУ. Посольство Украины в Латвии еще в конце 2019 выступило с заявлением «о нарушении членом «Объединения украинских обществ Латвии» Леонидом Мухиным законодательства Украины относительно посещения временно оккупированных территорий Украины».

«Во время выступления на пресс-конференции на тему «Украинский вопрос»: от разобщения к единению» (14 октября 2019 в оккупированном Симферополе), Мухин однозначно позиционировал себя, как представитель указанного «Объединения украинских обществ Латвии». Он пригласил представителей российской оккупационной власти в Крыму и представителей террористических «ДНР» и «ЛНР» (также принимали участие в мероприятии) к налаживанию сотрудничества с украинцами Латвии и Эстонии, а также посещение стран Балтии», - говорилось в сообщении посольства.

Сами представители Объединения украинских обществ Латвии заявляли российским средствам информации, что испытывают «постоянное давление со стороны посольства Украины». В частности, Мухин, который на момент посещения Крыма в 2019 году был одним из членов правления Объединения украинских обществ Латвии, настаивает, что «культура должна быть вне политики».

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