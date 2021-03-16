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Общественное мнение
Криминал
16 марта 2021, 12:38

Генпрокуратура выдвинула новые подозрения дубилету и другим чиновникам Приватбанка

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала еще три подозрения бывшим чиновникам Приватбанка, среди которых экс-глава правления Александр Дубилет, его заместитель и руководитель межбанковских операций.

Об этом сообщила руководительница Офиса генпрокурора в своем Facebook.

«8 млрд гривен – именно такой размер убытков нанесло руководство тогда еще негосударственного "Приватбанка" гражданам Украины в 2016 году, а по состоянию на сегодня, и государственному бюджету страны. Точнее говоря уголовно-процессуальном языке, детективы и прокуроры подозревают председателя правления в совершении этого преступления», – написала Венедиктова.

Она объясняет, что, когда топ-чиновники поняли, что вскоре потеряют контроль над средствами банка накануне национализации, они «приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка». Следовательно, вместо этих обществ должником определили связанную с Приватбанком фирму Claresholm Marketing LTD.

В НАБУ в свою очередь добавили, что перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года, экс-глава правления направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письмо с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ОАО «Приватбанк», которые хранились на корреспондентском счету в этом банке.

«Они подделали банковские документы в банковском учреждении, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, внесли изменения в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы это преступление скрыть», – пояснил руководитель подразделения детективов Бюро Александр Скомаров.

По словам генпрокурора, у следствия есть доказательства того, что бухгалтерская документация фиктивна.

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