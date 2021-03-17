Жители Луганщины могут бесплатно сдать тест на ВИЧ, гепатит и антитела на коронавирус

17 марта 2021, 13:40

У жителей Луганской области появилась возможность бесплатно узнать, являются ли они носителем антител к коронавирусной инфекции, а также пройти качественное обследование на вирусные гепатиты В и С, тестирование на ВИЧ.

Об этом рассказали в Северодонецкой областной станции переливания крови, передает "06452.com.ua".

Для того, чтобы пройти обследование необходимо обратиться в Северодонецкую областную станцию переливания крови и сдать кровь, и уже на следующий день у вас появится возможность получить результаты своего обследования.

В Северодонецкой ОСПК отмечают, что готовы принять всех желающих в возрасте от 18 лет, не имеющих противопоказания к сдаче крови - хронической патологии, инфекционных заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

График работы Северодонецкого ОСПК - с понедельника по пятницу с 7.30 до 11.00.

Более подробную информацию можно получить по тел. 095-855-75-70.