Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
17 марта 2021, 15:06

Почти 12 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 16 марта, в Украине выявили 11 833 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 5 467 человек выздоровели, а 289 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 489 023 заболевших ковидом. Из них 1 237 676 человек выздоровели, а 28 986 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: