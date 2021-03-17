Почти 12 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

17 марта 2021, 15:06

За минувшие сутки, 16 марта, в Украине выявили 11 833 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 5 467 человек выздоровели, а 289 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 489 023 заболевших ковидом. Из них 1 237 676 человек выздоровели, а 28 986 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.