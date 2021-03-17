Уже 17 регионов Украины – в «оранжевой» зоне

Министерство здравоохранения обновило разделение на зоны эпидемической ситуации в регионах.
Так, в красной зоне четыре области – Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская, Черновицкая.
В оранжевой зоне 17 регионов – Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и город Киев.
Днепропетровская, Харьковская, Кировоградская и Ривненская области – в желтой зоне.