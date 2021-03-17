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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Общество
17 марта 2021, 18:00

Уже 17 регионов Украины – в «оранжевой» зоне

Министерство здравоохранения обновило разделение на зоны эпидемической ситуации в регионах.

Так, в красной зоне четыре области – Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская, Черновицкая.

В оранжевой зоне 17 регионов – Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

Днепропетровская, Харьковская, Кировоградская и Ривненская области – в желтой зоне.

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