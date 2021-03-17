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Общественное мнение
Общество
17 марта 2021, 10:36

Регулятор ЕС: Побочные эффекты могут быть связаны со всеми COVID-вакцинами

Исполнительный директор Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Емер Кук заявила, что регулятор изучает побочные эффекты, связанные со всеми COVID-вакцинами.

Об этом она заявила в комментарии телеканалу Sky News.

"На самом деле, мы изучаем побочные эффекты, связанные со всеми вакцинами", - отметила она.

По ее словам, несмотря на сообщения о побочных эффектах, связанных именно с вакциной AstraZeneca, ведомство рассматривает подобные случаи относительно всех вакцин.

"Похоже, со всего мира поступают подобные цифры (в отношении побочных эффектов - ред.), но это то, что придется оценивать нашему комитету", - отметила она.

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