В Украине зафиксировано более 15 тысяч новых случаев COVID-19

18 марта 2021, 10:42

В Украине по состоянию на 18 марта зафиксировано 15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 4376 человек, летальных случаев – 267, выздоровели 6514 человек, осуществлено тестирований за сутки - 118 780 (в том числе методом ПЦР - 53039, методом ИФА - 21782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43959).

За все время пандемии в Украине заболели 1504076 человек, выздоровели – 1244190, летальных исходов - 29 253, проведено 7520147 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 1092 случая;

Винницкая область - 751 случай;

Волынская область - 330 случаев;

Днепропетровская область - 655 случаев;

Донецкая область - 651 случай;

Житомирская область - 1398 случаев;

Закарпатская - 614 случаев;

Запорожская область - 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 559 случаев;

Киевская область - 727 случаев;

Кировоградская область - 149 случаев;

Луганская область - 74 случая;

Львовская область - 1092 случая;

Николаевская область - 424 случая;

Одесская область - 997 случаев;

Полтавская область - 394 случая;

Ривненская область - 390 случаев;

Сумская область - 570 случаев;

Тернопольская область - 692 случая;

Харьковская область - 732 случая;

Херсонская область - 96 случаев;

Хмельницкая область - 800 случаев;

Черкасская область - 367 случаев;

Черновицкая область - 596 случаев;

Черниговская область - 475 случаев.