В Украине зафиксировано более 15 тысяч новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на 18 марта зафиксировано 15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 4376 человек, летальных случаев – 267, выздоровели 6514 человек, осуществлено тестирований за сутки - 118 780 (в том числе методом ПЦР - 53039, методом ИФА - 21782, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 43959).
За все время пандемии в Украине заболели 1504076 человек, выздоровели – 1244190, летальных исходов - 29 253, проведено 7520147 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 1092 случая;
Винницкая область - 751 случай;
Волынская область - 330 случаев;
Днепропетровская область - 655 случаев;
Донецкая область - 651 случай;
Житомирская область - 1398 случаев;
Закарпатская - 614 случаев;
Запорожская область - 428 случаев;
Ивано-Франковская область - 559 случаев;
Киевская область - 727 случаев;
Кировоградская область - 149 случаев;
Луганская область - 74 случая;
Львовская область - 1092 случая;
Николаевская область - 424 случая;
Одесская область - 997 случаев;
Полтавская область - 394 случая;
Ривненская область - 390 случаев;
Сумская область - 570 случаев;
Тернопольская область - 692 случая;
Харьковская область - 732 случая;
Херсонская область - 96 случаев;
Хмельницкая область - 800 случаев;
Черкасская область - 367 случаев;
Черновицкая область - 596 случаев;
Черниговская область - 475 случаев.