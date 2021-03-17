Надання в оренду земельних паїв підлягає декларуванню

18 марта 2021, 10:43

У Головному управлінні ДПС у Луганській області розповіли. У разі отримання фізичною особою – орендодавцем доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю іншій фізичній особі – орендарю (не суб’єкту господарювання), орендодавець повинен нарахувати податок на доходи фізичних осіб та сплатити (перерахувати) його за місцезнаходженням земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості) в строки, встановлені Податковим кодексом України (далі – ПКУ).

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за звітний період в установлені ПКУ строки до податкової, в якій перебуває на обліку платник податків. У поточному році це необхідно зробити до 30 квітня (включно) за доходи, отримані протягом 2020 року.

Нагадаємо, що відповідно до підпункту 170.1.5 ПКУ, якщо орендар є фізичною особою, яка не є самозайнятою особою, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець.

Такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок на доходи фізичних осіб до бюджету в строки, встановлені ПКУ для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу, сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи (підпункт «а» підпункту 170.1.5 ПКУ).