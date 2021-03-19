Новое ДТП украинского автобуса в Польше: 1 человек погиб, 5 пострадали

22 марта 2021, 12:03

В автобусе, который разбился ночью в Польше, находились 10 граждан Украины. В результате аварии один человек погиб и пятеро госпитализированы, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Ночью возле Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. Один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь», - написал он в Twitter.