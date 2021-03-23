Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество / Региональные
23 марта 2021, 14:02

В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО

Ограничения по перемещению через линию соприкосновения на Донбассе имели значительное негативное влияние на экономическое положение сотен тысяч людей. В связи с этим координатор по гуманитарным вопросам Агентства ООН по делам беженцев Асенефа Лубрани призвала обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи пострадавшим в результате вооруженного конфликта.

Она подчеркнула, что текущие ограничения влияют на возможности гуманитарных организаций помогать людям на неподконтрольных правительству территориях.

«Все вовлеченные стороны должны способствовать транзиту и доставке гуманитарной помощи», — заявила Лубрани.

«Я надеюсь, что все стороны будут придерживаться обязательства избегать политизации гуманитарной поддержки и, согласно нормам Международного гуманитарного права, обеспечат, чтобы вся критически необходимая помощь, которая готова к отправке, смогла добраться до тех, кому она срочно необходима», — добавила она.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: