В ООН призвали обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ОРДЛО

23 марта 2021, 14:02

Ограничения по перемещению через линию соприкосновения на Донбассе имели значительное негативное влияние на экономическое положение сотен тысяч людей. В связи с этим координатор по гуманитарным вопросам Агентства ООН по делам беженцев Асенефа Лубрани призвала обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи пострадавшим в результате вооруженного конфликта.

Она подчеркнула, что текущие ограничения влияют на возможности гуманитарных организаций помогать людям на неподконтрольных правительству территориях.

«Все вовлеченные стороны должны способствовать транзиту и доставке гуманитарной помощи», — заявила Лубрани.

«Я надеюсь, что все стороны будут придерживаться обязательства избегать политизации гуманитарной поддержки и, согласно нормам Международного гуманитарного права, обеспечат, чтобы вся критически необходимая помощь, которая готова к отправке, смогла добраться до тех, кому она срочно необходима», — добавила она.