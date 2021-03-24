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Общественное мнение
Власть
24 марта 2021, 11:00

Суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве Шеремета

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета сроком на два месяца, до 21 мая. Соответствующее решение принято на заседании во вторник, 23 марта.

Защита просила отпустить Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко на поруки, однако суд не удовлетворил эти ходатайства.

Таким образом, Антоненко оставили под стражей, Кузьменко — под домашним арестом. По отношению к третьей подозреваемой — Яне Дугарь — по-прежнему действует личное обязательство.

Следующее судебное заседание состоится 30 марта в 14:00.

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