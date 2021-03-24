СБУ заявила о разоблачении «ЧВК», организованной Семеном Семенченко

25 марта 2021, 09:00

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании».

Ее деятельность была направлена ​​на подготовку к совершению тяжких преступлений, в т.ч. против основ национальной безопасности, заявили в пресс-центре ведомства.

По данным СБУ, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.

Подготовка членов «ЧВК» проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области – там проходили боевые выходы, тренировки обращения с оружием, навыки военных боевых действий.

Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом. Материалы дела свидетельствуют, что контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины. Они, в частности, вербовали ее потенциальных участников, отдавая предпочтение бывшим военным и правоохранителям с опытом участия в боевых действиях.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между «ЧВК» и представителями различных организаций стран Ближнего Востока.

Также зафиксировано предложение организовать поставки оружия в эти страны.

По данным следствия Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, организаторами такой деятельности были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный широкой публике как «внештатный агент НАБУ».

Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

Теперь им и другим организаторам сообщено о подозрении по статье 260 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.