Розкрадання 5 млн грн під час реконструкції парку та будівництва дитбудинку сімейного типу на Луганщині – підозрюються 4 осіб

29 марта 2021, 15:38

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури викрито схему розкрадання бюджетних коштів під час ремонтно-будівельних робіт на об’єктах інфраструктури. Директору та трьом представникам будівельної компанії повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, упродовж 2019 року підрядна організація виконувала роботи з реконструкції парку відпочинку у місті Рубіжне та будівництва дитячого будинку сімейного типу у Старобільському районі.

З метою заволодіння бюджетними коштами директор фірми-підрядника, його заступник, інженер технічного відділу та виконавець ремонтних робіт вносили до офіційної документації необгрунтовано завищену більше ніж у 2 рази вартість придбаних та використаних будматеріалів, інструментів та обладнання.

Під час проведення робіт за договорами підряду обласному бюджету завдано майже 5 млн грн збитків.

Слідчі і процесуальні дії здійснюються прокурорами спільно зі слідчими та оперативними співробітниками 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За вчинене підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років та з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури