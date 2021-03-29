Геймерские ноутбуки Lenovo. Играй и побеждай

29 марта 2021, 10:35

Развлекаешься, на досуге сражаясь с виртуальными соперниками, или оттачиваешь скиллы перед киберспортивным состязанием? Независимо от сценария использования в интернет-магазине Lenovo ты подберешь подходящий ноутбук для игр. Определись с необходимым запасом производительности, характеристиками экрана, автономностью и переходи на сайт компании.

Выбери подходящее устройство, отфильтровав товары и ознакомившись с описаниями и фото. При покупке в один клик оставь контактный номер — менеджер сам перезвонит для оформления заказа. Приобрести технику можно в рассрочку. Заказывай доставку в свой город — Харьков, Днепр, Львов, Одессу, Николаев или любой другой по всей Украине.

Возьми максимум от гейминга

Legion оснащен всем, что требуется от игрового устройства. И даже больше.

В «арсенале» ноутбука — производительный процессор Intel, обрабатывающий до 16 потоков данных одновременно, видеокарта до NVIDIA GeForce RTX 20XX и оперативная память объемом до 32 ГБ. Побеждай в киберспортивных соревнованиях, наслаждайся фантастическими визуализациями новейших релизов, проводи стримы без намека на зависание. Чтобы мощное «железо» не перегревалось даже во время многочасовых виртуальных перестрелок, в устройстве реализована эффективная и тихая в работе система охлаждения.

Экран с кадровой частотой до 240 Гц обеспечит невероятно плавное и четкое воспроизведение динамичного видеоряда. Выбирай модель с акустической системой от Harman для потрясающего звучания, окутывающего со всех сторон. Конфигурация с RGB-подсветкой клавиш обеспечит потрясающие эффекты во время ночных игровых сеансов.

Время для ярких впечатлений

Lenovo ideapad, оснащенный видеоадаптером NVIDIA GeForce серии GTX 16XX или 10XX, — твоя «платформа» для запуска любимых видеоигр.

Производительный процессор Intel справится с высокими вычислительными нагрузками. Скоростная оперативная память в «тандеме» с SSD-накопителем даст возможность не тратить секунды на ожидание.

Компоненты управления — тачпад и клавиатура — порадуют эргономичностью и «отзывчивостью». Играя в темноте, активируй подсветку клавиш.

Оцени свободу передвижения с ноутбуком — наслаждайся геймплеем где угодно. Легкое (до 2,5 кг) устройство с полностью заряженным аккумулятором автономно функционирует до девяти часов. Для зарядки батареи с 0 до 80% понадобится всего 60 минут.

Тебя ждут новые виртуальные вселенные. Покори их вместе с Lenovo!