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Общественное мнение
Общество / Региональные
31 марта 2021, 16:00

В Северодонецке девочка сбежала из инфекционного отделения

Вчера, 30 марта, полиция Северодонецка нашла пропавшую 14-летнюю девочку, которая сбежала из городского инфекционного отделения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, работники инфекционного отделения обратились в полицию с просьбой найти пропавшую несовершеннолетнюю пациентку.

В течение получаса правоохранители установили местонахождение девочки и и отвезли ее в медучреждение.

По словам самой сбежавшей, ей стало скучно в больнице, потому она решила выйти прогуляться.

Как отметили в полиции, девушка уже не раз убегала от опекунов.

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