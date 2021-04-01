«ДНР» объявила призыв на «военную службу» следом за «ЛНР»

02 апреля 2021, 09:00

Так называемая «ДНР» объявила призыв на «военную службу» мужчин 18-27 лет. Это следует из «указа» главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения, не прибывающих в запасе и подлежащих в соответствии с "законом ДНР о воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу», — сказано в «указе».

В ст. 35 ч. 1 пункте «а» «закона о воинской обязанности и военной службе ДНР» говорится, что «военнослужащий, гражданин, проходящий военные сборы, и гражданин, прибывающий в мобилизационном людском резерве, считается и.о. военной службы в случаях:

участия в боевых действиях;

выполнения задач в условиях ЧП и ВП;

в условиях вооруженных конфликтов».

Также в «указе» написано, что для прохождения «военной службы» по призыву в «народной милиции ДНР» из общего числа призывников выберут 200 мужчин, которые «обладают высокими показателями профессионального психологического отбора и годных по состоянию здоровья», сроком на 6 месяцев.

Согласно «уголовному кодексу ДНР» за уклонение от прохождения «военной или альтернативной гражданской службы» человеку грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей (73 тысячи гривен) или принудительные работы на срок до 2 лет, или арест сроком 6 месяцев, или лишение свободы сроком до 2 лет. А согласно «закону о воинской обязанности и военной службе ДНР» за уклонение от «военной службы» (если гражданина уже призвали — ред.), можно лишиться свободы на срок от 3 до 7 лет.