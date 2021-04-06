В Горской и Новоайдарской громадах заработают мобильные ЦНАПы

08 апреля 2021, 18:00

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай вместе с руководителем Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктором Мунтяну приняли участие в передаче мобильных центров предоставления административных услуг, передает пресс-служба ведомства.

«Мобильные ЦНАП крайне необходимы жителям прифронтовых районов Луганской области, ведь в условиях российской вооруженной агрессии, не все люди могут получить достойные сервисные услуги. Это четвертый и пятый мобильный центр, которые будут работать для Новоайдарской и Горской громад», - сказал Гайдай.

В рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира, при поддержке Правительства Канады внедряется проект «Мобильные ЦНАП для пострадавшего от конфликта населения восточной Украины». Срок реализации проекта 27 марта 2019 - 30 июня 2022 года. Объем помощи составляет 5 миллионов канадских долларов. Стоимость одного мобильного ЦНАП составляет около 190 тысяч долларов США.

В каждом транспортном средстве имеется по четыре рабочих места для специалистов ЦНАП, специалистов социальных служб и Пенсионного фонда, а также поставщиков бесплатной правовой помощи. Мобильные ЦНАП оснащены всей необходимой технической инфраструктурой и коммуникациями и специально оборудованы для людей с инвалидностью. Эти мобильные пункты, работающие по принципу «единого окна», предоставляют услуги практически идентичные тем, которые сейчас можно получить в стационарных центрах.