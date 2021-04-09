Насильственной депортации россиян из Крыма не будет, - ОП

09 апреля 2021, 14:00

В случае деоккупации Крыма Украина не будет насильно депортировать россиян, которые там живут. Этого украинская власть не допустит.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил в интервью изданию "Левый берег".

По его словам, если это произойдет, то мир скажет, что Украина такая же, как Россия.

"Мы точно не можем нарушать права этих людей, как не можем нарушать международные конвенции, которые касаются гуманитарного права. Насильственной депортации быть не может", - сообщил он.

Заместитель главы ОП отметил, что есть немало тех, кто готов вернуться к своим крымским домам после освобождения полуострова.

"И это не только крымские татары: из Крыма бежали на контролируемую Украиной территорию люди разных национальностей. Думаю, что по этому поводу нужно уже сейчас консультироваться, в том числе и с международными гуманитарными организациями", - отметил он.