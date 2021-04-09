Підприємства Луганщини з початку року погасили понад 15 млн грн податкового боргу

09 апреля 2021, 14:36

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня – березня 2021 року до бюджетів усіх рівнів за рахунок погашення податкового боргу надійшло 15,3 млн грн, в тому числі у березні- 4,6 млн гривень.

Найбільші суми надходжень забезпечені до державного бюджету – 10,9 млн грн, ще майже 4,4 млн грн спрямовано до місцевих бюджетів.

У відомстві нагадали, що діючим Законом України від 04.12.2020 № 1072 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-CoV-2» визначені додаткові заходи підтримки громадян та бізнесу з питання врегулювання податкового боргу.

Робота з недопущення та погашення податкового боргу залишається пріоритетним напрямком роботи податкової служби. Адже своєчасно сплачені податки є запорукою добробуту усіх громадян та держави в цілому.