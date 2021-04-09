В большинстве регионов в субботу состоится пробное ВНО-2021

09 апреля 2021, 15:00

В субботу, 10 апреля, в большинстве регионов Украины состоится пробное внешнее независимое оценивание 2021 года. Однако в Киеве, Черниговской и Николаевской областях оно пройдет 24 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Указано, что в пункты тестирования необходимо явиться в 10:50. Тестирование начнется около 11:00.

Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии:

паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность);

приглашения-пропуска.

На тестирование с собой стоит взять:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета,

бутылку с питьевой водой без этикетки,

средства индивидуальной защиты, которые можно положить на рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

В Минобразования обращают внимание, что все участники пробного ВНО обязаны соблюдать противоэпидемические мероприятия как до входа в пункты тестирования, так и на протяжении всего периода оценивания: они должны находиться в масках, иметь дезинфекторы и пользоваться ими, соблюдать социальную дистанцию с другими участниками тестирования.

"Независимо от того, когда именно участники будут проходить тестирование - 10 или 24 апреля - для них будет доступна возможность загрузить тестовые тетради по любым предметам из перечня и пройти тестирование дома", - сказано в сообщении.

Отмечается, что результаты пробного ВНО (по шкалам 1-12 баллов, 100-200 баллов) будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

"Видеокомментарии к задачам тестов будут доступны 11 апреля, однако призываем тех участников, которые будут проходить оценивание позже, до 24 апреля воздержаться от ознакомления с материалами тестов. Это важно, чтобы получить максимальный эффект от прохождения тестирования в аудитории и лучше понять, чего ожидать во время основной сессии ВНО", - добавили в МОН.

Напомним, ранее стало известно, что из-за локдауна и ограничений на общественном транспорте Николаевская область переносит пробное ВНО.