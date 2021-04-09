Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Политика
09 апреля 2021, 17:06

Путин резко ответил Меркель на требование сократить число войск РФ у границ Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его сократить военное присутствие у границ Украины. Российский президент заявил ей, что это является внутренним делом РФ.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Путин сказал Меркель, что РФ может по своему усмотрению перемещать воинские подразделения по собственной территории, рассказал Песков.

"Президент дал необходимые разъяснения. Первое - что мы вольны передвигать наши вооруженные и любые подразделения по территории РФ на наше усмотрение", - заявил он.

Во-вторых, по словах пресс-секретаря, Украина потенциально превращается в якобы нестабильный регион.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: