Путин резко ответил Меркель на требование сократить число войск РФ у границ Украины

09 апреля 2021, 17:06

Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным призвала его сократить военное присутствие у границ Украины. Российский президент заявил ей, что это является внутренним делом РФ.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Путин сказал Меркель, что РФ может по своему усмотрению перемещать воинские подразделения по собственной территории, рассказал Песков.

"Президент дал необходимые разъяснения. Первое - что мы вольны передвигать наши вооруженные и любые подразделения по территории РФ на наше усмотрение", - заявил он.

Во-вторых, по словах пресс-секретаря, Украина потенциально превращается в якобы нестабильный регион.