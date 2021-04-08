В Днепре переполнены реанимации, лечить коронавирус пошли хирурги и травматологи

09 апреля 2021, 12:04

В Днепре переполнены реанимации больными с COVID-19, туда поступает очень много тяжелых пациентов. Поэтому для борьбы с коронавирусом начали обучать врачей всех специализаций, включая даже хирургов и травматологов.

Об этом в эфире программы "Право на владу" рассказал главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

По словам Рыженко, сейчас очень много тяжелых больных прибывает в больницу Мечникова. Она перегружена в три раза.

"Каждый день мы госпитализируем 20-25 тяжело больных пациентов. Реанимация перегружена", - говорит врач.

Реаниматологам больницы Мечникова приходится очень тяжело работать, многие из них работают сутками, медики устали. Поэтому приходится обучать борьбе с коронавирусом врачей разных специализаций.

"В больнице мы учим не только терапевтов, инфекционистов, кардиологов, но и лечить пошли хирурги и травматологи. Они прошли курс обучения", - рассказывает Рыженко.

В то же время он отметил, что больница обеспечена всем необходимым для борьбы с COVID-19.

"Терапевтичные места у нас есть, есть кислород, аппаратура, лекарства. Есть хорошая мощная кислородная станция. Две тоны кислорода мы используем каждый день и делаем все возможное, чтоб лечить наших больных с COVID-пневмонией", - отметил главврач больницы Мечникова в Днепре.