Степанов: Бюджет Минздрава на популяризацию вакцинации - ноль гривень

16 апреля 2021, 14:36

Бюджет Министерства здравоохранения на кампанию по популяризации вакцинации от коронавируса составляет ноль гривень.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

"Львиная доля критики нашей деятельности сосредоточена исключительно вокруг коронавируса и кампании по вакцинации... Известно ли вам, какой бюджет Минздрава на кампанию по популяризации вакцинации в год? Ноль гривень, ноль копеек. Все, что происходит в информационном пространстве касательно вакцинации - заслуга наших врачей, экспертов и международных организаций", - отметил министр.

Он подчеркнул, что уже подготовили специальный сборник ответов о вакцинации от коронавируса. По его словам, он был подготовлен благодаря экспертизе Минздрава и при поддержке лучших украинских экспертов и общественных организаций, а печать для врачей осуществляется благодаря иностранным партнерам.