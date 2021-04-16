Оккупанты за сутки восемь раз срывали «тишину» на востоке Украины

19 апреля 2021, 11:02

За прошедшие сутки, 18 апреля, было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, еще три нарушения - с начала текущих суток.

Об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС

"В частности, недалеко от поселка Водяное в Донецкой области противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов", — говорится в сообщении.

В пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки враг совершил обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника.

Как отмечается в сводке, о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь в ответ.

По состоянию на 7 часов утра, 19 апреля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. Так, недалеко от поселка Пивденное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.

Возле Майорска российские оккупанты совершили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди наших защитников за текущие сутки нет.