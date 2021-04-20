В Украине может появиться медицинский омбудсмен

20 апреля 2021, 10:00

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и депутаты от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк и Оксана Дмитриева зарегистрировали законопроект об уполномоченном правительства по медицинским вопросам.

Об этом Василевская-Смаглюк сообщила в Facebook.

«Как депутат-мажоритарщик получаю многочисленные жалобы пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание. Так же часто слышу от врачей, что их права нарушаются. Часто между пациентом и врачей нет медиатора, который бы рассудил, кто прав, а кто нет. И одна, и другая сторона вынуждена защищаться в судах. Зато достаточно профессиональной медицинской экспертизы пока не существует. Пациенты теряют драгоценное время, а врачи - свою репутацию», - написала она.

По словам нардепа, целью законопроекта является реализация государственного контроля за соблюдением законодательства об охране здоровья, государственных стандартов, нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения, стандартов медицинского обслуживания, медицинских материалов и технологий и протоколов оказания реабилитационной помощи на всей территории Украины.

Среди механизмов реализации полномочий законопроектом предусматривается: возможность Уполномоченного открывать производство по жалобам пациентов и медицинских работников;

направлять соответствующие запросы и давать рекомендации субъектам контроля; создавать региональные представительства, в том числе непосредственно в учреждениях здравоохранения;

сотрудничать с Советом для участия в подготовке проектов законодательных актов по защите прав пациентов, внедрение новых форм организации оказания медицинской помощи и соблюдения международных стандартов медицинского обеспечения и тому подобное.

Согласно законопроекту, Уполномоченным по медицинским вопросам может быть назначен гражданин Украины, достигший на день избрания 30 лет, владеющий государственным языком, имеющий высокие моральные качества, высшее юридическое или высшее медицинское образование, опыт деятельности по специальности и в течение последних пяти лет проживает в Украине.

Законопроект №5400 «Об Уполномоченном по медицинским вопросам» зарегистрирован в парламенте 19 апреля и передан на рассмотрение руководству. В парламенте также зарегистрирован проект постановления №5401 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно обеспечения деятельности Уполномоченного по медицинским вопросам)».