Зеленский: Украина готова бороться за мир дипломатическим путем, но готова и к войне

21 апреля 2021, 09:00

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем и однако готова к боевым действиям. Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип простой — Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего», — сказал президент.

Он добавил, что Украина заручилась мощной поддержкой международных партнеров.

Также глава государства призвал граждан соблюдать информационную гигиену и не поддаваться на провокации.