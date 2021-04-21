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Общественное мнение
Власть / Региональные
21 апреля 2021, 09:48

Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский напомнил, что на заседании политических советников Нормандской четверки 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.

«А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю. Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — заявил он.

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