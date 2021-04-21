В Украине зафиксировали 16 235 новых случаев коронавируса

22 апреля 2021, 09:07

В Украине за минувшие сутки, 21 апреля, зарегистрировали 16 235 новых случаев коронавирусной болезни, летальных случаев - 470.

Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"16 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 22 апреля 2021 года. В частности, заболели 663 ребенка и 319 медработников", - отметил он.

По информации министра, за прошлые сутки госпитализировали 3 904 человек; летальных случаев - 470; выздоровели 18 831 человек; провели тестов за сутки - 101 981 (в том числе методом ПЦР - 46 516, методом ИФА - 17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 37 821).

За все время пандемии в Украине заболели - 1 990 353 человека; выздоровели - 1 533 303 человека; летальных случаев - 41 266; ПЦР-тесты сделали 9 089 301 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1 673), Харьковской (1 333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

Как сообщил Степанов, за сутки 21 апреля вакцинацию прошли 14 044 человека. 491 877 человек привились с начала кампании по вакцинации, из них получили 1 дозу - 491 875 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Вакцинация проводилась 264 мобильными бригадами по иммунизации и 437 прививочными пунктами.

По состоянию на 21 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 482 391 человек.